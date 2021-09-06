المنقوش وكوبيتش: نأمل تتويج عمل لجنة الـ10 بتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا- عبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والمبعوث الأممي يان كوبيتش عن تفاؤلهما من نتائج عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إلى أن موقف الجانبين جاء خلال لقاء جمعهما لتدارس تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء أزمتها، وصولًا للاستحقاق الانتخابي المقبل ومخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار وأعمال اللجنة.

وتابع البيان: إن الجانبين أعربا عن الأمل في تتويج عمل لجنة الـ10 بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية. فيما رحب كوبيتش بالبيان الصادر في ختام اجتماع الجزائر ودعمه لما ورد فيه، فضلًا عن وصفه لنتائج عمل اللجنة بالمشجعة في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار وإعادة افتتاح الطريق الساحلي والتقدم في تبادل المحتجزين.

وأوضح البيان أن المنقوش وكوبيتش تطرقا لمبادرة استقرار ليبيا والسعي لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي من قبل البلاد في أوائل الشهر المقبل، لتكون أول مبادرة ليبية خالصة تهدف لوضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وصولًا للاستحقاق الانتخابي المقبل في نهاية ديسمبر المقبل.

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