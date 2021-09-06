أمطار متفرقة على ليبيا خلال الأيام القادمة.. اقرأ توقعات الطقس

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الأجواء ستكون خريفية على غالبية مناطق الشمال، يتخللها هطول أمطار مصحوبة بخلايا رعدية وتشمل مناطق الجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة أحيانًا، بخلايا من السحب الرعدية على غالبية المناطق، خاصةً يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: غائم جزئيًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المناطق الساحلية .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: غائم جزئيا تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) م.

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