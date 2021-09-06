المقريف: مليونين و300 ألف طالب مسجلين في منظومة الامتحانات بعد توحيدها

ليبيا – كشف وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف عن مجموع عدد الطلاب المسجلين في منظومة الامتحانات بعد توحيدها.

بيان صحفي عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، ذكر أن عدد الطلاب بلغ مليونين و300 ألف طالب، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية ستنطلق في كافة أنحاء ليبيا في موعدها المحدد، فالإعدادية في الـ26 من سبتمبر الجاري والثانوية في الـ10 من أكتوبر المقبل.

وتابع الوزير: إن %90 من أسئلة الامتحانات سيأتي من أسئلة المراجعة و10% من المنهج لتمييز الطلاب المتميزين من بقية الطلاب؛ إذ ستوضع إجابة أسئلة المراجعة للشهادتين من قبل معلم المادة خلال الحصة الدراسية. مؤكدًا أن أسئلة المراجعة للشهادتين وضعت شاملة لكل مفردات وموضوعات المناهج الدراسية.

وبين المقريف أن أسئلة المراجعة للشهادة الإعدادية نشرت الأسبوع الماضي متاحة عبر منظومة الامتحانات أما أسئلة الشهادة الثانوية فستنشر خلال يومين وتكون متاحة عبر المنظومة.

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