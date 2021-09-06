البعثة الأممية ترحب بإطلاق 8 محتجزين من قبل القيادة العامة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ثماني محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وجرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حسب تغريدة البعثة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد.

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز؛ باعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

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