مفوضية الانتخابات تجيز “الدعاية السياسية”.. وتوضح قيودها

نبّهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المواطنين بعدم مخالفة الإعلان عن رغبة الترشح للانتخابات القادمة، قانونيًا، مبينةً أن التواصل مع الناخبين في وقتٍ مبكر، يُعطي الناخب فرصة للاطلاع والبحث في السيرة الذاتية للمرشح.

وقالت المفوضية في توضيح بشأن الدعاية الانتخابية المبكرة، اطلعت عليه “218”: إنَّ الدعاية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية، تندرج تحت مسمى “الدعاية السياسية”، وهي حقٌ يتمتّع به أي مواطن أو كيان سياسي، يرغب في التواصل مع مؤيديه، لعرض برنامجه السياسي وخوض غمار التنافس.

وأشارت مفوضية الانتخابات، إلى أن الدعاية الانتخابية، يُنظّمها قانون الانتخابات ويضع لها القيود ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، على عكس الدعاية السياسية غير المرتبطة بفترة زمنية معينة، وتنظمها القوانين العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية