البعثة الأممية ترحب بالإفراج عن ثمانية معتقلين بإشراف اللجنة العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن ثمانية معتقلين من قبل القوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بتاريخ 23 أكتوبر 2020 عند البوابة 50 على الطريق الساحلي، سرت، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز باعتباره جزء من تدابير بناء الثقة وطالبت البعثة الأممية بالإفراج عن كافة المعتقلين بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.