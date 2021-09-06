وزارة النفط: قرار إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لا يزال سارياً

أصدرت وزارة النفط بياناً يوضح مجريات ونتائج الاجتماع الذي تم بديوان مجلس الوزراء يوم الأحد، والذي جرى بناء على دعوة رئيس الحكومة من أجل الإحاطة بالمشاكل التي تواجه الوزارة في عملها والعمل على إيجاد حلول لها.

وجاء في البيان أن توصية الوزارة بما يتعلق بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لا تزال سارية وبانتظار موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن القرار رقم 35 المتعلق بإيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل لا يزال سارياً وبانتظار تطبيقه من السلطات المختصة.

يُذكر أن الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة بقطبي الصناعة النفطية في ليبيا، تم في محاولة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الحاصل بين وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية