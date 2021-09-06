تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين إلى 4.98 دينار، مقارنة بـ5.02 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس الأحد.

كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.85 من 5.86 دينار، والجنيه اللاسترليني إلى 6.88 دينار مقابل 6.95 دينار، عند الساعة 2:45 عصر اليوم، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

– السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

وفيما تراجع الدينار التونسي إلى 1.97 دينار ليبي من 1.81 دينار، بقيت الليرة التركية عند 0.59 دينار.

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