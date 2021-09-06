وزارة النفط: قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة ما زال ساريا وصنع الله موقوف عن العمل

العنوان –ليبيا

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، أن توصيتها بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت سارية وتنتظر عرضها على مجلس الوزراء من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن القرار رقم 35 بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن العمل ما زال ساري المفعول، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.

وقالت الوزارة أن اجتماع رئيس الحكومة مع وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها -في إشارة إلى مؤسسة النفط- جاء للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وأكدت وزارة النفط والغاز أنها تقوم بواجبها كاملاً بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل التي واجهتها ولا تزال تواجهها.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وجَّه بمعالجة الإشكاليات التي سردها وزير النفط والغاز محمد عون، ورئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بين الوزارة والمؤسسة لتجنُّب تكرارها، مؤكدًا على أهمية استقرار القطاع النفطي.