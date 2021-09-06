بن شرادة: التعطيل الحالي بشأن عملية الانتخابات مسؤول عنه مجلسي النواب والدولة ولجنة الحوار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الاشتباكات التي وقعت في العاصمة خلال الأيام الماضية لا ترتبط بمسار تعطيل الانتخابات.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أضاف أن الاشتباكات جاءت إثر صراع على النفوذ في العاصمة، والتي تتجدد بين الحين والآخر من أجل بسط النفوذ.

وأوضح أن التعطيل الحالي بشأن عملية الانتخابات مسؤول عنه مجلس النواب والدولة ولجنة الحوار، وأن كل هذه الأجسام لم تضع أي تفاصيل أو تتفق على خطوات جادة بشأن العملية الانتخابية.

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