الدبيبة يزور عددا من الجرحي في ميلانو: يجب وقف الاستزاف الحاصل منذ سنوات

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عدد من الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية برفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وسفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، والملحق الصحي بالقنصلية العامة في ميلانو.

وأكد الدبيبة خلال الزيارة التي جرت اليوم الإثنين أنه جاء «ليستمع من الجرحى مباشرةً المشاكل التي تواجههم ليتم إيجاد حل جذري لمعاناتهم، وليتم وقف الاستنزاف الحاصل منذ سنوات جراء هذا الملف».

أهمية خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية

وأمس الجمعة، شارك الدبيبة في منتدى أمبروزيتّي، في مدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا، حيث قال إن طموح ليبيا «يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية، فضلًا عن ضمان إنتخابات حرة وشفافة».

كما دعا العالم إلى مساعدة ليبيا بإعادة البناء، مضيفا: «بلدنا ضخم ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وله هبة ديمغرافية تمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار بعد سنوات من الاشتباكات».

واعتبر أن الاستقرار يعتمد على عدة عناصر سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، يجب العمل عليها «ولا يمكن انتظار الاستقرار حتى نباشر فيها عليه، إذ لا بد من العمل زلنا بكل قوة في كافة هذه المسارات لانتاج الاستقرار المنشود».

كما التقى الدبيبة على هامش المؤتمر مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث هنأه على رئاسة الإتحاد الافريقي في دورته الحالية، فيما رحب رئيس الكونغو بمبادرة استقرار ليبيا الرامية لتوحيد الجهود مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية والإقليمية تحت قيادة ليبية.

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