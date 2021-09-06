الوطنية لحقوق الإنسان: إطلاق السجناء السياسيين دعم للمصالحة

العنوان –ليبيا

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الاثنين، بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين مؤكدة أنها ستسهم بشكل في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، “إن هذه المبادرات التي تقضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق وتسوية ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم و الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً، خطوة هامة لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا”.

وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جهود السلطات القضائية المنصفة لمكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي ووزارة العدل المتعلقة بسيادة القانون، داعية لمتابعة قرارات الإفراج الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام سلطات نفاذ القانون بالسجون.

كما جددت اللجنة مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء و الموقوفين، ممن تشمل إجراءات الإفراج كل ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية، أو من لم تصدر أحكام قضائية ضدهم ، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.

وأكدت اللجنة ثقتها بأن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان وللحريات و لحقوق الضحايا والمتضررين، وإن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية التشريعية والتنفيذية والقوى الوطنية والاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بالعمل على دعم و مساندة السلطات القضائية ، بتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم بشأن القبض والإحضار والحبس والإفراج، وذلك ترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا، و تحقيقاً لمطالب وخيارات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات المنشودة .