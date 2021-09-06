المبروك: نخشى من أن تؤدي التحديات الأمنية لإجراء الانتخابات بشكل تدريجي

ليبيا – أعرب وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك عن أمله في أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، إلا أنه عبر عن خشيته من أن تؤدي التحديات الأمنية لإجراء الانتخابات بشكل تدريجي.

المبروك وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: إن حكومة الوحدة تسعى لتحقيق كل الأهداف التي وضعتها وفي مقدمتها معالجة المشكلات الحياتية للشعب الليبي.

وأضاف: “كما تعلمون ليبيا خرجت من حرب وثورة، الآن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق أهدافها، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه، وجائحة كورونا وكل المشاكل الحياتية”.

وتابع المبروك حديثه بالقول: “الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ونتمنى أن نوفق فيها، وهناك تحديات كبيرة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن على الأقل يمكن أن تتم بشكل تدريجي عبر عقد الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية في السنة القادمة”.

وأكد أن تحدي توحيد المؤسسة العسكرية أكبر ما يواجه الحكومة، مردفًا: “هناك لجنة 5+5 تقوم بمعالجة كل التسويات فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتسير في خطى جيدة حتى الآن، ونتمنى أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأشار الوزير الذي كان يتحدث عقب اختتام اجتماعات “البنك الإسلامي للتنمية” في طشقند، إلى أن مشاريع البنك في ليبيا محدودة، رغم أن ليبيا من كبار المساهمين في البنك، لافتًا إلى أن ليبيا لديها موارد طبيعية تجعلها لا تحتاج للموارد المالية.

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