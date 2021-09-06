بعد “الساعدي ورمضان”.. الرئاسي: سيُفرج عن سجناء سياسيين آخرين قريبًا

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن من صدر بحقه أمرٌ قضائيٌ قد أفرج عنه، مضيفةً أن سلسلة الإفراجات الأخيرة عن سجناء سياسيين؛ جاءت استكمالاً لمجهودات اللجنة العسكرية “5+5″ المشتركة.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن أحقية الإفراج من عدمها؛ تقررها السلطة القضائية، وقد تم التنسيق معها بهذا الخصوص، وستشهد الأيام القادمة المزيد من الإفراجات.

وشدد المجلس الرئاسي على أن هذه الإفراجات تأتي في إطار تحقيق المصالحة الشاملة، وذلك بعد الإفراج عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان، وسجناء آخرين.

وأكد المجلس الرئاسي، أنه سيُواصل عمله في إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وجدّد الرئاسي تشديده على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسريًا، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء، في أسرع وقتٍ ممكنٍ.

وأضاف البيان: “يتابع المجلس، بشكل مباشر ،مع الجهات ذات العلاقة كافة ، هذا الملف؛ تأكيدًا على قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة”.

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