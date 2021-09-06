تونس وفرنسا تبحثان مساعدة الأطراف الليبية على تطبيق خارطة الطريق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2021

بحث وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الاثنين مع سفير فرنسا بتونس اندريه باران أهمية مساعدة الأطراف الليبية على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أمميا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في تونس المسائل السياسّية المطروحة على الساحة الاقليميّة على غرار المسار السياسي الليبي وأهميّة مساعدة الاطراف الليبيّة على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أُمميّا بما يساهم في استعادة الاستقرار والسلم في هذا البلد الشقيق.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل المتعلّقة بالتعاون بين البلدين والاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.