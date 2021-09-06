أبو جناح يبحث مع عميد بلدية بنغازي ملف المشاريع التنموية في المدينة

ليبيا – التقى نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح أمس الأحد مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

الطرفان بحثا بحسب المركز الإعلامي لوزارت وهيئات ومؤسسات الدولة العديد من الملفات المتعلقة ببنغازي، أهمها ملف المشاريع التنموية في المدينة، والبنية التحيتة والمشاريع المتوقفة، والتي ستنفذها الحكومة ضمن مشروع مبادرة عودة الحياة في بنغازي وباقي مناطق ليبيا.

وناقش أبو جناح دور إدارة شركة الخدمات العامة في جميع البلديات المنطقة الشرقية وجميع المدن في البلاد، مبديًا دعمه الكامل لها.

واقترح أبوجناح إمكانية إنشاء شركة خدمات لكل بلدية مستقلة لإنجاز المشاريع الموكلة لها بشكل سهل ومنظم.

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