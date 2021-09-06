القطراني سينوب عن الدبيبة حال تعذر حضوره في جلسة النواب

أكد مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بمساءلة الحكومة، يوم غد الثلاثاء، ستعقد في مدينة طبرق بحضور كافة وزراء الحكومة، استعدادا للإجابة على كافة تساؤلات البرلمان الليبي.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة الساعة 24: “هناك احتمالية ضئيلة لحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وفي حالة عدم حضوره، قد يقوم بتكليف شخص ينوب عنه وذلك للرد على جميع التساؤلات”.

وأضاف “في حالة تكليف شخص لتمثيل رئيس الحكومة، سوف يكون حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، للإنابة عن الدبيبة والرد على تساؤلات النواب”.