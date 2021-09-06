القطراني سينوب عن الدبيبة حال تعذر حضوره في جلسة النواب

أكد مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بمساءلة الحكومة، يوم غد الثلاثاء، ستعقد في مدينة طبرق بحضور كافة وزراء الحكومة، استعدادا للإجابة على كافة تساؤلات البرلمان الليبي.
وقال المصدر في تصريح لصحيفة الساعة 24: “هناك احتمالية ضئيلة لحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وفي حالة عدم حضوره، قد يقوم بتكليف شخص ينوب عنه وذلك للرد على جميع التساؤلات”.
وأضاف “في حالة تكليف شخص لتمثيل رئيس الحكومة، سوف يكون حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، للإنابة عن الدبيبة والرد على تساؤلات النواب”.
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