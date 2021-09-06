الرئاسي يؤكد مجددا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2021

جددت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، تأكيد، المجلس الرئاسي مجتمعاً كقائد أعلى للجيش الليبي، على جميع الأطراف التي كانت جزءًا من الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعت هيبة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إلى تجنب أي تحشيد مسلح أو استفزاز، وأشارت إلى ماجاء في بيان القائد الأعلى للجيش، بشأن تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب ومسؤولية هذه الاشتباكات التي عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر، مؤكدة أنه بناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري، سيتخذ المجلس قراراته بخصوص المسؤولين، وأن أي طرف سيحاول زعزعة استقرار أمن العاصمة ستُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة، سواء بحل الجسم أو تغيير الآمرين.

وأعلنت المتحدثة أن النائب بالمجلس موسى الكوني قد بدأ اليوم زيارة رسمية للنيجر ضمن استمرار عمل الرئاسة مع دول الجوار على عدة ملفات منها التعاون الأمني مع دول الجوار، والتفعيل الثنائي للاتفاقية الأمنية الرباعية، وملف التصدي للهجرة غير الشرعية عبر التنمية المكانية، حيث ستناقش الزيارة تفعيل عدد من الشراكات الاقتصادية التي من شأنها خلق تنمية مكانية يستفيد منها البلدان وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لنتائج زيارة دولتي تشاد والسودان.