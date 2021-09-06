وزير المالية: نتوقع مليوني برميل نفط يوميا بنهاية 2022.. ومشكلة وحيدة تواجه القطاع

توقع وزير المالية خالد المبروك ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميا بنهاية العام المقبل (2022) وذلك في حال تحصلت المؤسسة الوطنية للنفط على مبلغ 1.1 مليار دولار الذي تم تخصيصه في ميزانية 2021، معتبراً ان هناك مشكلة واحدة تواجه القطاع النفطي وهي إجراء أعمال الصيانة المطلوبة والمتوقفة منذ سنوات.

وقال المبروك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأوزبكية طشقند إن الصادرات ارتفعت إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا «وأعتقد أنها ستستمر في الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون». وتابع: «إذا واصلنا بهذه الوتيرة يمكن أن نصل إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية عام 2022»، وفقا لما صرح لجريدة «عرب نيوز» السعودية الناطقة بالانجليزية، الأحد.

مشكلة مهمة تواجه صناعة النفط الليبي

وحدد الوزير مشكلة مهمة تواجه صناعة النفط الليبي وهي أن حقول النفط وبعض المصافي وبعض الموانئ تتطلب صيانة ضخمة لم يتم تنفيذها منذ 10 سنوات. واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية «مهتمة حقا بهذه الصناعة وقد قامت مؤخرًا بضخ الأموال للحفاظ عليها»، مشيرا إلى تخصيص أكثر من خمسة مليارات دينار ليبي (1.1 مليار دولار) لتطوير القطاع وفي انتظار موافقة مجلس النواب على هذه المبالغ.

وأشار المبروك إلى أن ليبيا تشهد أيضا عودة شركات النفط العالمية التي غادرت البلاد خلال الحرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

شركات عالمية تعمل في النفط الليبي

كما كشف عن توقيع السلطات عقوداً مع شركات عالمية مثل الشركات الأميركية والألمانية في مجال الاستكشاف والإنتاج إلى جانب بعض الشركات التي غادرت البلاد خلال الحرب، أثناء الثورة، ستعود الآن لاستئناف أعمالها في البلاد.

ولم يقر مجلس النواب ميزانية الدولة حتى الآن، وقد كشف وزير النفط والغاز محمد عون لشبكة «بلومبرغ » الأميركية الشهر الماضي أن ليبيا ستكافح للحفاظ على المستويات الحالية للإنتاج ما لم يتم حل أزمة الميزانية المستمرة منذ أربعة أشهر.

وتم مؤخرا تأجيل خطة لرفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.4 مليون برميل يوميا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022 بسبب «نقص التمويل الحكومي» لإصلاح حقول النفط المتعثرة وخطوط الأنابيب والموانئ.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله «إذا توفرت الميزانية، ستكون ليبيا قادرة على ضخ 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023 ، ومليوني برميل في ثلاث سنوات».

ومن المقرر أن تزيد ليبيا صادرات الخام والمكثفات إلى 1.24 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقًا لبرنامج التحميل الأولي الذي كشفت عنه «بلومبرغ» الشهر الماضي.

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