التكبالي تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة

العنوان-ليبيا

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن “تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة، ولها خمس قواعد جوية وبحرية أخرى”.

وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال التكبالي، “إن آمر لواء الصمود المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، “لا يمثل إلا حلقة من سلسلة كبيرة لقيادات ميليشياوية تعتمد على تركيا في التسليح والتدريب والتمويل أحياناً، بل والارتقاء لمواقع السلطة عبر الضغط على الحكومة الموجودة بطرابلس”.

وتابع عضو مجلس النواب، “من الواضح أن بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم يعد يكلف بأي مهمة، ولم يدفع به لتولي قيادة جهاز أمني بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما تحقق لنظرائه من قيادات غرب البلاد، وبالتالي وجه انتقادات إلى تركيا في محاولة للتذكير بوضعه وما يعتبره تاريخاً نضالياً”.