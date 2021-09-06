توقيع اتفاقية تسهيل الخدمات الإلكترونية لصندوق دعم الزواج

أعلن ديوان وزارة الشباب عن توقيع اتفاقية الخدمات الإلكترونية بين صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية؛ وذلك بغرض تطوير خدمات الصندوق وتسهيل الإجراءات على الشباب الراغبين في الاستفادة من الخدمة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من المهندس “خالد أبو جناح “رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، والسيد “محمود معتوق” نائب رئيس شؤون الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية.

وقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوم أمس، تفعيل العمل بمنحة دعم الزواج البالغة قيمتها 40 ألف دينار، دون أي قيود أو شروط.

وذكر “الدبيية” أن الهدف من المبادرة؛ هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي، ويعتبر أنها خطوةٌ ‏مهمةٌ في مسيرة الحكومة.

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