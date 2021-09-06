بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف

أكدت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من داخل المصارف بالمدينة بالتعاون مع موظف مصرفي.

وأوضحت المديرية في بيان أن أعضاء وحدة التحريات بقسم التحريات العامة بالمديرية تمكنوا من عملية الضبط، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا يقومون بأعمال الاختلاس عبر ملفات وأوراق مزورة يساعدهم فيها الموظف.

وقالت إن التشكيل حول مبلغ 300 ألف دينار ليبي من حساب عميل الي حساب أخر على دفعات بمستندات مزورة. وبعد التحقيق مع التشكيل اعترف عناصره بارتكابهم لجرائم مالية داخل المصرف، كما اعترفوا أنهم كانوا يخططون لسرقة مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين دينار ليبي.

وأشارت بيان المديرية إلى إحالة المتهمين للجهات المختصة لاستيفاء إجراءات التحقيق حياله، إلى حين احالتهم للنيابة العامة.

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