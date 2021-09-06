ليبيا الان

باشاغا وكوبيش يبحثان يؤكدان على ضرورة إصدار قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان –ليبيا

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، أنه ناقش مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، في طرابلس سبل المضي قدما في العملية السياسية.

وأوضح باشاغا في تغريدة له عبر تويتر، أن اللقاء بحث أيضا إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وخيارات استكمال الانتخابات وفقا لخارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة.

وقال باشاغا، أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية من قبل المؤسسات المنوط بها التشريع.

ونوه باشاغا إلى أهمية أن يقود المجتمع الدولي جهود الضغط على جميع الأطراف لمواصلة الإفراج عن المعتقلين والخروج التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات بعد 108 أيام.

 

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صحيفة العنوان الليبية

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