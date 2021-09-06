يان كوبيش يبحث مع باشاغا تطورات الوضع السياسي

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع وزير الداخلية السابق فتحي بشاغا، التطورات على الساحة الليبية وسبل الدفع بالعملية السياسية.

جاء ذلك في لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس، ناقشا خلاله الخيارات المطروحة لاستكمال الانتخابات الوطنية، وفق خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الأمن.

وأكد الجانبان على ضرورة الإسراع بإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المؤسسات المنوطة بالتشريع، مُبرزين دور البعثة في قيادة جهود المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف؛ للاستمرار في إخلاء سبيل المحتجزين والخروج التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات.

يُذكر أن المبعوث الأممي كثّف لقاءاته وزياراته على الصعيدين المحلي والدولي؛ لدعم المسار السياسي وإنجاح خارطة الطريق التي تقود لانتخابات عامة نهاية ديسمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية