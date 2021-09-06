وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يُناقش الخطط الأمنية لحفظ الأمن في المنطقة الجنوبية

طرابلس 06 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – رئيس غرفة العمليات الأمنية لواء محمود سعيد اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء ومندوبي الغرفة المشتركة للعمليات الأمنية.

ونوقش خلال الاجتماع أهم الأراء والمقترحات؛ التي من شأنها حفظ الأمن وتوفير أهم الاحتياجات الضرورية لتأمين الحدود الجنوبية، والقضاء على الجريمة والفساد بشكل نهائي والمحافظة على الأمن.

وأكد السيد الوكيل على أن معرقلي الجهود الأمنية؛ يجب التصدي لهم من خلال إعداد الخطط الأمنية لحفظ الأمن بالمناطق الجنوبية، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لدعم الأمن بالمناطق، ووضع كافة التدابير لدعم قرار إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة، بما يُساهم في تحقيق الأمن والحد من الظواهر السلبية المنتشرة .

والجدير بالذكر، أن الاجتماع ضم – المخابرات – الأمن الداخلي -جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، – جهاز المباحث الجنائية -مصلحة الجمارك – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الإدارة العامة للعمليات الأمنية – الإدارة العامة من الدعم المركزي – الإدارة العامة لأمن المنافذ – إدارة طيران الشرطة – مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال