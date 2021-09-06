وزارة النفط: لا زلنا ننتظر من الدبيبة إيقاف مصطفى صنع الله عن العمل

قالت وزارة النفط والغاز، إنه بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لمتابعة العمل بوزارة النفط والغاز والمؤسسات التابعة لها، وللتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها بالشكل المطلوب، عقد إجتماع بديوان مجلس الوزراء يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 تم فيه مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الوزارة منذ إنشائها ومحاولة إيجاد حلول لها.

الوزارة، وفي إيجاز صحفي طالعته قناتنا، أضافت: “وقد وجه الدبيبة بإتخاذ بعض الإجراءات التي ستساعد وزارة النفط والغاز في إجتياز الصعاب التي تواجهها والقيام بمهامها”، مؤكدةً أنها “تقوم بواجبها كاملاً بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل التي واجهتها ولا تزال تواجهها”.