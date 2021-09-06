الدبيبة يُؤكد بأن طموح ليبيا تكوين جيش موحد وقوة شرطة وانتخابات حرة وشفافة

تشيرنوبيو 06 سبتمبر 2021 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، أن طموح ليبيا يتمثل في تكوين جيش موحد وقوة شرطة حقيقية، وانتخابات حرة وشفافة.

تصريحات الدبيبة جاءت – في كلمة – شارك من خلالها في فعاليات منتدى أمبروزيتّي في مدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا الجمعة.

ودعا رئيس الحكومة في كلمته؛ دول العالم بمساعدة ليبيا في إعادة البناء، والتعمير، مشيرًا إلى أن “ليبيا بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي .

وشدد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية؛ مُؤمنة بأن الاستقرار يعتمد على عدة عناصر سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، يجب العمل عليها.

والتقى السيد الرئيس على هامش المؤتمر مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث هنأه برئاسة الإتحاد الإفريقي في دورته الحالية، وبدوره رحب رئيس الكونغو بمبادرة استقرار ليبيا الرامية لتوحيد الجهود مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية والإقليمية تحت قيادة ليبية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال