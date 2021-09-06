حجر صحي إجباري 10 أيام للتونسيين العائدين من ليبيا من غير الملقحين

أفادت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس في ليبيا، أمس الأحد، بأنه تقرر فرض الحجر الصحي الإجباري على المواطنين التونسيين العائدين من ليبيا من غير الملقحين.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن القنصلية قولها، إن “التونسيين الموجودين بليبيا والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة يتعيّن على من لم يتلقى منهم جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا أن يقوم بحجز بأحد الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحّي الإجباري لمدة عشرة أيام”.

وأضافت القنصلية، أنه يجب على المسافر تقديم ما يفيد بذلك على البوّابة الحدودية، فضلا عن تقديم وثيقة تحليل “PCR” سلبيّ النتيجة، تم إجراؤه خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الدخول إلى تونس.