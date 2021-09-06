بعد الساعدي ورمضان.. البعثة الأممية تدعو للإفراج عن آلاف المحتجزين تعسفيا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2021

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعواتها للسلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنها أحيطت علماً بالإفراج عن الساعدي القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي أمس الأحد وقلمه أحمد رمضان وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر مؤكدة أن الإفراج عن الساعدي يأتي امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019.

وبينت البعثة الأممية أن عمليات الإفراج هذه خطوة تعد خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، وجددت دعواتها للسلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.