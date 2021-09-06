المنفي يطلق مشروع «المصالحة الوطنية الشاملة»

أطلق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا، اليوم الإثنين.

وقال المنفي في كلمة لمناسبة إطلاق المشروع: «أهنأ أبناء الشعب الليبي»، مشيدا بـ«الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة»، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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واعتبر المنفي أن تلك القرارات «ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن أولى خطوات المُصالحة الوطنية انطلقت، وأن هذه الخطوة «تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات»، داعياً الليبين للالتفاف «حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون».

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