تونس تُجدد دعمها للمسار السياسي الليبي

جددت تونس دعمها لاستعادة الاستقرار والسِلم في ليبيا، مُشددة على أهمية مساعدة الأطراف الليبيّة على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أُمميّاً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع السفير الفرنسي بتونس أندري برانت، ناقشا خلاله تطورات الوضع السياسي التونسي إثر التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي، بالإضافة للمسائل السياسّية المطروحة على الساحة الإقليميّة، على غرار المسار السياسي الليبي وفق بيان الخارجية التونسية.

يُذكر أن الحدود الليبية التونسية مازالت مغلقة نتيجة تعليمات من اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا، في الوقت الذي تستعد فيه تونس لاحتضان القمّة الثامنة عشرة للفرونكوفونيّة، التي ستُعقد في جزيرة جربة في نوفمبر القادم.

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