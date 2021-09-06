ليبيا الان

تونس تُجدد دعمها للمسار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت تونس دعمها لاستعادة الاستقرار والسِلم في ليبيا، مُشددة على أهمية مساعدة الأطراف الليبيّة على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أُمميّاً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع السفير الفرنسي بتونس أندري برانت، ناقشا خلاله تطورات الوضع السياسي التونسي إثر التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي، بالإضافة للمسائل السياسّية المطروحة على الساحة الإقليميّة، على غرار المسار السياسي الليبي وفق بيان الخارجية التونسية.

يُذكر أن الحدود الليبية التونسية مازالت مغلقة نتيجة تعليمات من اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا، في الوقت الذي تستعد فيه تونس لاحتضان القمّة الثامنة عشرة للفرونكوفونيّة، التي ستُعقد في جزيرة جربة في نوفمبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك