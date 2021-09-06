وزيرة الخارجية تُجري مباحثات مع نظيرها اليوناني في أثينا

أثينا 06 سبتمبر 2021 (وال)- أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة “نجلاء المنقوش” الإثنين، مباحثات مع نظيرها اليوناني “نيكوس ديندياس” بالعاصمة اليونانية أثينا.

هذا وتركزت المباحثات التي جرت بمقر الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق للسيدة الوزيرة، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية، حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التي تربط البلدين، وسُبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات الطاقة البديلة، والمتجددة والصحة إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الأعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

كما ناقشت جلسة المباحثات، عودة حركة الطيران، وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وأبدى الجانب اليوناني خلال المباحثات؛ رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدًا في هذا الخصوص دعمه الكامل لها، كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية وإعادة الأعمار. (وال) ع م/ ر ت

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