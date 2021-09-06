مباحثات ليبية يونانية بشأن عودة حركة الطيران وإعادة إفتتاح المجال الجوي بين البلدين

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، اليوم الإثنين، نظيرها اليوناني ، نيكوس ديندياس ، وذلك بالعاصمة اليونانية أثينا .

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التى تربط البلدين ، وسبل دعمها، وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .

وعقب اللقاء، عقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية ، بمشاركة الوفد المرافق للوزيرة، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية .

وتركزت جلسة مباحثات الجانبين، على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية، في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية ، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

كما ناقشت جلسة المباحثات، عودة حركة الطيران، وإعادة إفتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وأبدى الجانب اليوناني خلال المباحثات، رغبته في الإنضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا ، مؤكدا في هذا الخصوص دعمه الكامل لها .

كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية، وإعادة الإعمار .

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