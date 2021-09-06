ليبيا واليونان تبحثان إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2021

بحثت وزارتا خارجية ليبيا واليونان عودة حركة الطيران وإعادة إفتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزيرة نجلاء المنقوش، ونظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، بحثا خلال لقائهما في العاصمة اليونانية أثينا مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التى تربط البلدين، وسبل دعمها، وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين .

وعقب اللقاء، عقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق للوزيرة ، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية .

وتركزت جلسة مباحثات الجانبين، على مناقشة عودة حركة الطيران، وإعادة إفتتاح المجال الجوي بين البلدين وإمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية، في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

وأعرب الجانب اليوناني خلال المباحثات، عن رغبته في الإنضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا دعمه الكامل لها كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية ، وإعادة الإعمار .