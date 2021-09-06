اليونان: سنواصل السعي لتحقيق الاستقرار والأمن والديمقراطية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، دعم بلاده لليبيا على عدة مستويات، سياسيًا وتنمويًّا وصحيًّا. جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بالعاصمة أثينا.

وأكد ديندياس أن بلاده «ستواصل السعي لتحقيق الاستقرار والأمن والديمقراطية في ليبيا»، وتابع: «نعتقد أن هذا في مصلحة الشعب الليبي، لكنه أيضًا في مصلحة منطقتنا الأوسع. نتشارك في قيم مشتركة وتوقعات مشتركة، وسنكون بجانبك في الجهود التي تبذلها الحكومة وأنتِ شخصيًّا لخلق واقع جديد في ليبيا بعد السنوات المأساوية التي مرت».

وشدد على أن «الجالية اليونانية في ليبيا لا تريد مغادرة البلاد، حتى في ظل أقسى الظروف»، لذلك يشير إلى «مواصلة الاتصالات لحكومة ميتسوتاكيس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحكومة الوحدة الوطنية ومع مسؤولين آخرين، نظرًا لأهمية العلاقة بين البلدين».

وقال إن نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فرانجوجيانيس، سيزور ليبيا قريبًا، متابعًا: «لأننا جغرافيًّا جيران مباشرون. جزيرة كريت هي رحلة طيران لمدة 20 دقيقة من ليبيا، واستقرار ليبيا والاستقرار في ليبيا يؤثر على منطقتنا بأكملها».

وأشار إلى تخوف بلاده من «انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في بلد قريب جدًّا من أوروبا واليونان»، لافتًا إلى أن ذلك أوجب على بلاده مساعدة ليبيا. وأردف: «كنا من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس في فبراير الماضي. كنا أول دولة تفتح قنصلية عامة في بنغازي».

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وأوضح أن بلاده قدمت 200 ألف لقاح لمكافحة فيروس «كورونا» إلى ليبيا، معبرًا عن استعداد أثينا لتقديم لقاحات إضافية، وداعيًا الشركات اليونانية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وشدد وزير الخارجية اليوناني على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أيضًا ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

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