“اليونيسيف” تدعم مصراتة بمعدات بيئية

قدّمت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معدات ضغط وتسليك لقنوات الصرف الصحي لبلدية مصراتة.

المنظمة الدولية وعبر حسابها على الفيسبوك قالت، إن تقديم هذه المعدات لبلدي مصراتة يعود لتدهور شبكة الصرف الصحي بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى انسداد خطوط الصرف الصحي وتراكم الرواسب في القنوات، وعدم تنظيفها، مما فاقم المشكلة على طول الشوارع المؤدية إلى المدارس والمرافق الصحية.

يُذكر أن منظمة اليونيسيف المعنية بالطفولة تقدّم مساعدات عينية ومادية، بالشراكة مع البلديات والمؤسسات الحكومية في ليبيا، لتوفير بيئة صحية للأطفال ودعم الرعاية الاجتماعية.

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