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“اليونيسيف” تدعم مصراتة بمعدات بيئية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معدات ضغط وتسليك لقنوات الصرف الصحي لبلدية مصراتة.

المنظمة الدولية وعبر حسابها على الفيسبوك قالت، إن تقديم هذه المعدات لبلدي مصراتة يعود لتدهور شبكة الصرف الصحي بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى انسداد خطوط الصرف الصحي وتراكم الرواسب في القنوات، وعدم تنظيفها، مما فاقم المشكلة على طول الشوارع المؤدية إلى المدارس والمرافق الصحية.

يُذكر أن منظمة اليونيسيف المعنية بالطفولة تقدّم مساعدات عينية ومادية، بالشراكة مع البلديات والمؤسسات الحكومية في ليبيا، لتوفير بيئة صحية للأطفال ودعم الرعاية الاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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