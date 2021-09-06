التيجاني يطلع على الأوضاع الأمنية داخل مناطق أوجله وأجخرة

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن مع مدير أمن أوجله أجخرة العقيد امبارك مصطفى بو حرارة ومدير أمن جالو مقدم خالد العبار.

مازن استعرض خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الأوضاع الامنية داخل مناطق أوجله واجخرة وجالو والمشاكل التي تعترض سير العمل بمديريتي الأمن ووضع الحلول لها، بما يساهم في إنجاح سير العمل وتذليل الصعاب أمام أعضاء رجال الشرطة.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين مديريتي الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى، لضمان حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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