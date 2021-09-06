‘لا خان ولا باع بلاده’.. عائلة أحمد رمضان تستقبله بالأهازيج في الأصابعة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لوصول أحمد رمضان المدير السابق لمكتب العقيد الراحل القذّافي إلى بيته في مدينة الأصابعة اليوم الإثنين.

واظهر الفيديو فرحة بنات أحمد رمضان بعودته إلى البيت وهن يردّدن الأهازيج، التي لاقت تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل الإجتماعي.

وردّدت بنات أحمد رمضان أهازيج من نوع “يا سعدودي اهو روح.. ما خلاش العين تنوح”.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع أحد الأهازيج التي تغنت بها بنات أحمد رمضان لدى إستقال والدهن “لا خان ولا باع بلاده.. رافع راسه بين أولاده”.

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