“المنفي” يُعلن رسمياً انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، عبر بيان مقتضب نُشر اليوم الاثنين على الحساب الرسمي للمجلس على موقع الفيسبوك.

وثمّن المنفي كافة الجهود التي بُذلت في سبيل الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، والتي اعتبرها أولى خطوات المصالحة، مؤكداً الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حدّ لمعاناته.

جدير بالذكر أن وزارة العدل أكدت الإفراج عن عدد من رموز نظام القذافي، على رأسهم نجله الساعدي القذافي في مبادرة لإطلاق كافة المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية