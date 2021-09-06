أمن بنغازي يعلن القبض على عصابة تخصصت بسرقة المصارف

تمكن اعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين يقومان باختلاس الأموال داخل أحد المصارف بالمدينة باستخدام مستندات مزورة وذلك بالتعاون مع أحد الموظفين.

وبحسب مكتب الإعلامي الأمني بالمديرية، تبين بعد جمع المعلومات بأن بأنهم قاموا بتحويل مبلغ (300) الف دينار من حساب أحد العملاء بالمصرف الي حساب أخر على دفعات.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بواقعة السرقة، والتخطيط لعمليات سرقة أخرى، اتخذت كافة الاجراءات وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

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