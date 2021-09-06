ليبيا الان

أمن بنغازي يعلن القبض على عصابة تخصصت بسرقة المصارف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تمكن اعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين يقومان باختلاس الأموال داخل أحد المصارف بالمدينة باستخدام مستندات مزورة وذلك بالتعاون مع أحد الموظفين.
وبحسب مكتب الإعلامي الأمني بالمديرية، تبين بعد جمع المعلومات بأن بأنهم قاموا بتحويل مبلغ (300) الف دينار من حساب أحد العملاء بالمصرف الي حساب أخر على دفعات.
وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بواقعة السرقة، والتخطيط لعمليات سرقة أخرى، اتخذت كافة الاجراءات وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك