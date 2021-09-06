“صنع الله” يبحث إنشاء مختبر للتحاليل البيئية بمنطقة الواحات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تنفيذ مشروع إنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع عدد من إدارات المؤسسة في طرابلس، والذي أكد خلاله الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة بإعداد المجسم والمخطط للمختبر، واختيار قطعة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها وفقًا لمتطلبات المختبر، مع ضمان أن يكون المختبر متكاملاً يشمل مبنى إدارياً، وآخر سكني مع مرفقات لوجستية وفق بيان المؤسسة الذي نشر على حسابها في الفيسبوك.

وأضاف صنع الله أن تحديد المعامل والأجهزة التي سيحتويها المختبر، وتحديد مهام عمل المختبر المستقبلية، ستفتح آفاق عمل لأهالي المنطقة، مشددا على حرص المؤسسة على اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تعمل على تحسين البيئة في كل مناطق عملياتها، كمشاريع تقليل الغازات المنبعثة وتقليل البرك المعالجة.

جدير بالذكر أن مناطق الواحات تعاني مشاكل بيئية متفاقمة على خلفية التسربات النفطية، التي أضرت بمخزون المياه الجوفية ومزارع المواطنين بالمنطقة، وسط وعود من المؤسسة النفطية بمعالجة الأزمة.

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