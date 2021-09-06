أعضاء مجلس النواب عن الجنوب يبحثون في طرابلس آلية صرف الميزانية الاستثنائية المخصصة لتنمية مناطقهم

عقد أعضاء مجلس النواب عن الجنوب اجتماعهم الدوري الثالث يوم أمس الأحد بديوان المجلس فرع طرابلس، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس ومدراء وأعضاء ديوان المحاسبة، وعمداء بلديات الجنوب.

وناقش الاجتماع أوضاع الجنوب، وآلية صرف الميزانية الاستثنائية المخصصة لتنمية مناطق الجنوب و المقدرة بمليار دينار لإنجاز المشاريع المتوقفة بالمنطقة من بينها الطرق المتهالكة والمطارات والمرافق الصحية والتعليمية، وإنشاء مصفاة في الجنوب.

كما تم مناقشة مشروع تكرير الغاز الذي باشرت جهات الاختصاص في دراسته، وإشراكه ضمن الميزانية، وتشكيل لجنة لعرض القيمة التقديرية للمشاريع الاستراتيجية، ومتابعة المخصصات.

كما ناقش الاجتماع أهمية توفير فرص عمل للشباب والخريجين في مجالات عملهم، ووضع خطط لتخصيص مصروفات تسييرية للبلديات لحفر آبار المياه ومعالجة مشاكل الطرق المتهالكة بالإضافة إلى استعراض العراقيل التي واجهت الجهات التنفيذية في عملها وسبل معالجتها لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وبدورهم أكد عمداء بلديات الجنوب المشاركين في الاجتماع، عن رغبتهم وجاهزيتهم لإنجاز المشاريع المتوقفة فور استلامهم للميزانية .

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