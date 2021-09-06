أعضاء مجلس النواب عن الجنوب يبحثون في طرابلس آلية صرف الميزانية الاستثنائية المخصصة لتنمية مناطقهم

عقد أعضاء مجلس النواب عن الجنوب اجتماعهم الدوري الثالث يوم أمس الأحد بديوان المجلس فرع طرابلس، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس ومدراء وأعضاء ديوان المحاسبة، وعمداء بلديات الجنوب.
وناقش الاجتماع أوضاع الجنوب، وآلية صرف الميزانية الاستثنائية المخصصة لتنمية مناطق الجنوب و المقدرة بمليار دينار لإنجاز المشاريع المتوقفة بالمنطقة من بينها الطرق المتهالكة والمطارات والمرافق الصحية والتعليمية، وإنشاء مصفاة في الجنوب.
كما تم مناقشة مشروع تكرير الغاز الذي باشرت جهات الاختصاص في دراسته، وإشراكه ضمن الميزانية، وتشكيل لجنة لعرض القيمة التقديرية للمشاريع الاستراتيجية، ومتابعة المخصصات.
كما ناقش الاجتماع أهمية توفير فرص عمل للشباب والخريجين في مجالات عملهم، ووضع خطط لتخصيص مصروفات تسييرية للبلديات لحفر آبار المياه ومعالجة مشاكل الطرق المتهالكة بالإضافة إلى استعراض العراقيل التي واجهت الجهات التنفيذية في عملها وسبل معالجتها لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها.
وبدورهم أكد عمداء بلديات الجنوب المشاركين في الاجتماع، عن رغبتهم وجاهزيتهم لإنجاز المشاريع المتوقفة فور استلامهم للميزانية .
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