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وزارة الداخلية تطيح بتشكيل مسلح يمتهن عمليات الخطف في مصراتة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من تحرير عدد من المخطوفين من جنسية عربية، والقبض على الخاطفين في عملية أمنية تمت يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك، أن فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة وقسم البحث الجنائي، تمكنوا من القبض على مجموعة مسلحة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية وغيرها، حيث يقومون بخطفهم وابتزازهم والاتصال بذويهم عبر الهاتف وتعذيبهم تحت مسمعهم، للضغط عليهم لدفع الفدية التي يريدونها بالإضافة لسرقة مدخراتهم.

وأضافت الوزارة أن التشكيل العصابي المقبوض عليه، قام بتصفية أحد المخطوفين قبل أن تنجح الجهات الأمنية في تحرير الباقين.

يُذكر أن وزارة الداخلية سجلت العديد من حالات اختطاف العمالة الوافدة، لغرض الحصول على مقابل مالي من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن هذه الجرائم.

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قناة 218 الليبية

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