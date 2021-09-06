الشارف يبحث مع إدارة المصرف الريفي سبل حلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المصرف

اجتمع عضو مجلس النواب احمد الشارف مع عضو اللجنة التسييرية ومدير فروع المنطقة الشرقية بالمصرف الريفي سالم الصبحى وعضو اللجنة التسييرية و نائب مدير إدارة الفروع نوري العرفي بالإضافة إلى المستشار القانوني للمصرف راف الله السعيطي .

وأوضح عضو مجلس النواب احمد الشارف، في إيجاز صحفي للمجلس، بأنه بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم (45) لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة تتولى النظر في الشكوى المقدمة من موظفي المصرف الريفي تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل المصرف و الانقسام المصرفي الحاصل وخطوات توحيده.

وأضاف بـأنه تم الاطلاع على المراسلات والمخاطبات الموجهة من المصرف لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية و سوف يتم بعد ذلك عقد اجتماع للجنة للخروج بتوصيات و تحويلها للرئاسة وفقاً لقرار تشكيلها وعرضها على المجلس .

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