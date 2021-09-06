الشارف يبحث مع إدارة المصرف الريفي سبل حلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المصرف

اجتمع عضو مجلس النواب احمد الشارف مع عضو اللجنة التسييرية ومدير فروع المنطقة الشرقية بالمصرف الريفي سالم الصبحى وعضو اللجنة التسييرية و نائب مدير إدارة الفروع نوري العرفي بالإضافة إلى المستشار القانوني للمصرف راف الله السعيطي .
وأوضح عضو مجلس النواب احمد الشارف، في إيجاز صحفي للمجلس، بأنه بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم (45) لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة تتولى النظر في الشكوى المقدمة من موظفي المصرف الريفي تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل المصرف و الانقسام المصرفي الحاصل وخطوات توحيده.
وأضاف بـأنه تم الاطلاع على المراسلات والمخاطبات الموجهة من المصرف لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية و سوف يتم بعد ذلك عقد اجتماع للجنة للخروج بتوصيات و تحويلها للرئاسة وفقاً لقرار تشكيلها وعرضها على المجلس .
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