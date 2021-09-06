المنقوش تنشد دعم الاتحاد الأوروبي عبر البوابة اليونانية

طالبت وزيرة الخارجية نجلاء منقوش الاتحاد الأوروبي، بلعب دور مهم في مراقبة استقرار ليبيا والمساعدة في آليات حفظ السلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ضم وزيرة الخارجية مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في العاصمة اليونانية أثينا، حيث دعت المنقوش دولة اليونان إلى دعم ومساندة ليبيا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو استقرار لليونان ولدول الجوار ولحوض المتوسط، على حد وصفها.

كما جددت دعوة الاتحاد الأوروبي من خلال اليوناني إلى التفكير وبجدية من خلال وضع الخطط اللازمة لمساعدة ودعم ليبيا، في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور تعاني من تبعات هذه الظاهرة، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا، مضيفة بأن دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة هذه الظاهرة من شأنه أن يعزز من التعاون الإقليمي والدولي.

بدوره أشار الوزير اليوناني إلى أن بلاده كانت من أول الدول التي فتحت سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي، مبدياً رغبة بلاده في المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا دعم بلاده لاستقلال وسيادة ليبيا على أراضيها، وإجراء انتخابات شفافة في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

يذكر أن اليونان قد استئأنفت علاقاتها مع ليبيا عقب اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، بعد قطعها للعلاقات مع طرابلس على خلفية التقارب بين حكومة السراج وتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية