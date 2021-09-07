الاتحاد: تحركات دولية وإقليمية للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت مصادر مطلعة، أن الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الشأن الليبي، تتحرك لاستباق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن وفد من وزراء خارجية دول الجوار الليبي ووزراء خارجية دول أوروبية سيزورون ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة هدفها حث كافة الأطراف على الالتزام بخارطة الطريق ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خشية انهيار وقف إطلاق النار بسبب حالة الاستقطاب السياسي من أطراف فاعلة في المشهد الليبي.

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