دبلوماسي أمريكي: انتخابات 24 ديسمبر حاسمة.. ونؤيد الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، «حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية»، مشددًا على أن «العملية السياسية يجب أن تكون مملوكة لليبيين، وبقيادة ليبيين، وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي».

الانتخابات المرتقبة

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن «هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة من دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها».

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لذلك يقول إن واشنطن تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي على دعم التقدم في ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات لضمان نجاح الانتخابات.

ترشح نجل القذافي

وردًا على سؤال بشأن موقف واشنطن من نية نجل العقيد الراحل معمر القذافي (سيف الإسلام) الترشح للانتخابات، قال الدبلوماسي الأمريكي إن «الولايات المتحدة ليس لديها موقف من المرشحين المحتملين».

لكنه استدرك بأن «سيف الإسلام القذافي مُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعاً لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل واضطهاد مدنيين».

ترشح المشير حفتر

وعن موقف بلاده من احتمالية ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات، قال جوي هود: «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البلاد».

وشدد جوي هود على أن الولايات المتحدة تجري «مناقشات مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، والحكومة الليبية المؤقتة، والأمم المتحدة، وآخرين، حول كيفية إحراز تقدم نحو انسحاب متسلسل متوازن لجميع القوات والمقاتلين الأجانب».

إخراج القوات الأجنبية

وقال إن اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في 23 أكتوبر عام 2020، تنص على «انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ويشمل ذلك المرتزقة الروس، والقوات التركية، وجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والوكلاء والمقاتلين الأجانب، بمن فيهم أولئك القادمون من سوريا وتشاد والسودان، ونهاية أي تدخل عسكري أجنبي».

الأصول الليبية المجمدة

وشدد على أن الولايات المتحدة تؤيد نية مجلس الأمن ضمان إتاحة الأصول الليبية المجمدة، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (المعتمد في 2011) للشعب الليبي ولصالحه. وفي 15 يوليو الماضي، أكد مجلس الأمن عزمه على ضمان توفير هذه الأصول «في مرحلة لاحقة» لصالح الشعب الليبي.

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