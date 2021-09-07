الرئاسي يتعهد بالإفراج عن المزيد من المسجونين قسراً

العنوان_طرابلس

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في مؤتمر صحفي عقدته الإثنين بطرابلس أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإفراجات عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج عنهم في كافة أنحاء ليبيا .

وأكدت وهيبة أن العمل على هذا الملف من قبل المجلس الرئاسي؛ بدأ من عدة أشهر، بالتزامن مع جهوده في ملف المصالحة الوطنية، والذي تضمن التوصية بضرورة الإفراج عن جميع المسجونين، ممن صدرت في حقهم أحكام بالإفراج، كجزء من عمل الرئاسي لإطلاق مشروع مصالحة حقيقية وفاعلة تقوم على الإنصاف للجميع.

وأضافت أن سلسلة اجتماعات المجلس الرئاسي؛ مع وزير العدل بالحكومة حليمة إبراهيم، التي بدأت منذ أبريل الماضي وحتى آخر اجتماع في 30 من أغسطس الماضي، قد أفضت إلى اتجاه المجلس الرئاسي لتولي تسهيل تنفيذ أحكام الإفراج في حق السجناء الذين برئتهم المحاكم.

وقالت إن المجلس الرئاسي يُثّمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسعيها المتواصل للإفراج عن جميع الموقوفين والسجناء في كافة أنحاء ليبيا، تأسيسًا لمصالحة ناجحة وفاعلة ومستمرة.

وأكدت وهيبة أن المجلس شدّد على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيسًا لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء.

وأوضحت أنه بناء على تلك الجهود، أفرج يوم أمس عن الساعدي القذافي تنفيذًا لحكم المحكمة، واليوم تم الإفراج عن أحمد رمضان الأصيبعي، وهو أيضًا صدر بحقه حكم قضائي بالإفراج.