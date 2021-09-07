مساعد وزير الخارجية الأمريكي: انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا حاسمة وواشنطن تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي بها

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية، مشددًا على أن العملية السياسية يجب أن تكون مملوكة لليبيين، وبقيادة ليبيين، وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن “هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة من دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها”.

وتابع: “إن واشنطن تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي على دعم التقدم في ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات لضمان نجاح الانتخابات”.

وشدد جوي هود على أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، والحكومة الليبية المؤقتة، والأمم المتحدة، وآخرين، حول كيفية إحراز تقدم نحو انسحاب متسلسل لجميع القوات والمقاتلين الأجانب.

وقال: “إن اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في 23 أكتوبر عام 2020، تنص على “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والوكلاء والمقاتلين الأجانب، بمن فيهم أولئك القادمون من سوريا، ونهاية أي تدخل عسكري أجنبي”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تؤيد نية مجلس الأمن ضمان إتاحة الأصول الليبية المجمدة، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (المعتمد في 2011) للشعب الليبي ولصالحه”.

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