أبو توتة لرئيسي الرئاسي والحكومة: القرارات السيادية التي تمس مصالح الدولة ينبغي ألا تصدر بطريقة ارتجالية

وجه رئيس المحكمة العليا الأسبق، عبدالرحمن أبو توتة كلمة إلى رئيسي السلطة التنفيذية معقبًا على إطلاق مبادرة دعم الزواج وفتح منظومة التسجيل في منحة الزواج إلكترونيا.

أبو توتة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “القرارات السيادية التي تمس المصالح الجوهرية للدولة وتنعكس بالضرورة علي حياة المواطن ينبغي ألا تصدر بطريقة ارتجالية كردات فعل انفعالية في مواقف ظرفية، بل يتوجب أن تكون وليدة تفكير ودراسة ونقاش وتقليب للأمور على كافة وجوهها”.

وأردف “نفعا وضررا، ولا ينبغي أن تكون غايتها الدعاية وشراء الثقة بل المصلحة العامة”، مستطردًا؛ “ومن أمثلة هذه القرارات شراء الأضاحي، ودعم صندوق الزواج نقدا بلا دراسة”.

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